參與上水暴動圖搶警霰彈槍　男生判囚57個月

16歲男生被指於前年年尾在上水廣場外天橋參與暴動，且在被警方追截掙扎期間以手推警員胸口，並試圖搶奪警員的霰彈槍，手指更一度碰到槍的扳機位置並扣下扳機，幸未有成功開槍。男生事後被控暴動等5罪，他早前在區域法院承認抗拒警員罪，經審訊後再被裁定暴動及企圖無牌管有槍械罪成，今天（23日）接受判刑。法官姚勳智斥責其行為鹵莽及罔顧法紀，監禁乃合適刑罰，最終決定將他判囚4年9個月。

被告陳鎮顯（現年18歲），早前否認暴動、襲警及企圖無牌管有槍械並3罪。控罪指他於2019年12月28日，在上水廣場行人天橋參與暴動及襲擊警員20614，另在上水廣場2樓企圖管有1支警用霰彈槍，被裁定暴動及企圖無牌管有槍械罪罪成，脫襲警罪。被告早前亦已承認2項抗拒警員罪，指他抗拒警員20614及24201。

辯方求情指被告患有過度活躍、語言及肌肉發展遲緩，但仍努力學習。其自撰的求情信稱明白做了未經深思熟慮的行為，對受影響的人士致歉，其父母親友亦有撰信讚揚他本性善良，有禮及有責任心。辯方指被告事後已後悔，希望日後亦能繼續學業，以溫和方法令社會進步。

法官判刑時指暴動是嚴重罪行，法庭須判以阻嚇性刑罰。本案暴動發生時約有數十人及為時數十分鐘，但參與者向途人作出多番滋擾、辱罵，甚至要檢查手機，更有途人被圍毆，而片段可見被告是初時有份圍住途人，更曾用手箍該途人的頸及撐傘遮掩，若非警員及時趕至，可造成嚴重後果。被告的行為顯示他罔顧法紀，隨意傷害途人，亦是前線主動角色，並鼓吹他人參與。而且被告被制服期間激烈反抗，不但撞毀警員頭盔，手握警棍不放，手指碰到槍的扳機位置，扣下3下扳機。若非槍未有上膛及鎖上保險鎖，後果將不堪設想，法官直指被告的行為非常鹵莽，不顧他人安全。法官考慮到案件非預謀，不涉使用其他武器，被告案發時只16歲多，等候審訊期間仍努力學習及重犯機會低等，最後判被告4年9個月。