科技嘉年華披露頭炮展品　女拔生研偵測器提醒哮喘發作

由李晞桐(左)及馮思晴(右)研發的「哮喘偵測器」可及早提醒患者病發。(李志湧攝)

創新科技署將於下月23至31日舉行「創新科技嘉年華2021」，向大眾推廣創新及科技。今年主題為「創新成就未來」，屆時會於科學園舉行「創新發明及科研成果展覽」，期間有逾50個本地大學、研發中心、專業團體，以及政府部門等不同界別團體，於30多個攤位展示各種科創科成果，市民可親身感受「香港製造」的科技成就及創意。大會並在今日(23日)率先披露3項展品，包括由2名拔萃女書院中四生研發的「哮喘偵測器」。

「頭炮」展品之一的「哮喘偵測器」，由拔萃女書院學生馮思晴及李晞桐研發，可透過檢測環境會否令患者發作，並及早通知他們爭取時間拿取吸入器，減少因哮喘而感到痛苦的時間。她們表示，目前坊間暫未有發明可準確預測哮喘發作，故此嘗試以哮喘的普及致敏原，即污染物指數(eTVOC)及濕度作標準，檢測附近空氣中的雜質及濕度，一旦指數過高，應用程式便會提醒用戶有機會哮喘發作。同時，數據亦會儲存於程式之內，供醫生作參考之用。

而由科技大學研究的「單車空氣動力學研究、評估和發展系統」，利用空氣動力學來擊敗阻力。系統包括空氣動力學測試平台，以及計算流體力學仿真軟件，可利用科大的靜音低速風洞及中國超級計算機設施，模擬單車運動員在運動過程中，周邊空氣相對流動，協助他們分析表現。

至於另一展品為物流及供應鏈多元技術研發中心的「Robo-9」，應用於視障人士的傳感器融合技術。Robo-9外形如一輛手推車，以模仿導盲犬提供包括避障及領航等重要功能，研發團隊期望可解決導盲犬供應不足的問題。

大會今年會以網上視像形式，舉辦總共144場不同主題的創新工作坊，適合一家大細參與，增潤科學知識，當中包括小型太陽能工作坊等。另外，大會屆時亦會舉辦46場在線講座，並邀請不同大學、香港工程師學會等，不同界別的學者及專業人士進行演講，主題包括創新科技與新冠病毒的關係，而香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇亦是嘉賓之一。