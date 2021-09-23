政Whats噏：東區下月補選主席　泛民建制人數平手或需抽籤

政府要求區議員宣誓，後來傳出違誓追薪加辣方案，引起泛民主派區議員辭職潮，包括多區嘅正、副主席。原本17區正、副主席都係由泛民包攬，依家多區扭轉形勢，由建制派取得主導權。東區區議會現時只係得番6名區議員，不過泛民同建制各佔一半，所以喺下月12號召開嘅大會，若然雙方各派人角逐主席，喺唔走票嘅情況下，最終或者需要抽籤決定幸運兒啊。

話說本月初觀塘區議會補選，建制陣營嘅議員柯創盛接任區議會主席一職。喺東區，親建制嘅議員郭偉强會唔會有意倣效呢？佢就話依家時間尚早，同區嘅建制派區議員之間仲未商討補選事宜，而自己都未考慮會唔會角逐主席一職。至於另一建制派區議員李清霞就話嚟緊會坐埋一齊商量，直言如果有機會，佢都樂意肩負主席職責，因為始終覺得民生係重要一環，特別係早排當區區議會因人數不足開唔到會，都想盡快回復正常。而當區建制派區議員阮建中就話，自己對於角逐正、副主席一事唔會強求。不過佢話其實當區都係得番幾位建制派區議員，如果有需要嘅話，佢都願意接掌主席職務。

當區剩低嘅泛民區議員就係仇栩欣、周卓奇同埋梁詠詩，佢哋並冇回覆係咪有意角逐正、副主席職位。東區區議會兩邊陣營打成平手下，如果兩邊都派人出選，同時又唔走票，開得成會嘅話，就會靠抽籤決定邊個可以出任正、副主席。大埔區議會早前正正出現呢個情況，兩名泛民區議員毛家俊同陳振哲競逐主席，選舉喺兩輪投票都打成平手，最終毛家俊喺抽籤下當選。

不過參考其他區，都有唔同應對策略㗎，例如葵青區因區議會主席梁錦威正被還押，另一名民主派區議員郭子健有傳身處海外，令到可出席會議嘅泛民同建制人數一樣。全部5名建制派區議員就選擇缺席上次大會，部分人解釋喺未明確區議員愛國者身份，就倉卒選副主席並唔係為民上策。不過相信就係建制派擔心會抽籤落敗，倒不如拖住先，等埋區議員宣誓，如果有泛民過唔到關嘅話，形勢就逆轉喇。而喺屯門區，雖然仍然由泛民佔優，不過最近嘅特別會議同埋大會接連因為人數不足流會，到依家都未能補選主席啊。