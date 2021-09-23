網媒記者涉於街站違禁聚令受審　辯方稱僅游走拍攝

人民力量副主席「快必」譚得志，於去年8月9日在觀塘舉辦名為「健康講座」街站，實際讓市民就「最受歡迎被制裁的官員」投票，並向投票市民送贈口罩，吸引市民圍觀。一名自稱網媒記者的男子疑與譚得志等人聚集，因而被票控「參與受禁羣組聚集」罪。被告否認控罪，案件今天（23日）在觀塘裁判法院開審，裁判官裁定控罪表證成立，被告明日會作供自辯。

被告梁恩寧，40歲，被控違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，於2020年8月9日在觀塘地鐵站A出口外參與受禁群組聚集。

警員馮道志（譯音）供稱，當日下午4時許，他便衣出勤在上址觀察，看見譚得志正擺街站，讓市民在壁板用貼紙投票，並帶領市民叫喊政治口號及唱歌。當時被告戴着防毒面罩、身穿灰色連身裙、手持裝有手機的自拍架，在場與譚及約20至30名市民一同喊口號。然後譚拿出香檳和酒杯，與在場市民分享，被告有份除下面罩喝酒，並與譚等人聊天。馮隨即報告上司，軍裝小隊趕到現場後，馮指出涉嫌違反禁聚令的5名人士，包括譚得志及被告。

馮續指，當警方向違規者發傳票時，被告不知為何突然倒下，最終被告由救護車送往醫院。辯方指出，案發時被告在現場不停游走，並拿著裝有手機的自拍架進行拍攝和錄影，不過馮並不同意辯方說法。