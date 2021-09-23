政Whats噏：聯合國人權理事會發言　林琳斥外國勢力想摧毀香港

2019年反對修訂《逃犯條例》爆發連場激烈衝突，社會嚴重撕裂，影響深遠。青年發展委員會成員林琳今日(23日)喺出席聯合國人權理事會嘅視像會議時，鬧爆當年嘅社會事件全因外國勢力資助嘅暴徒，企圖喺香港搞顏色革命，意圖摧毀香港，佢希望透過國際間公平交流，可以搵到妥協嘅方法去消除分歧。

林琳話依家全球局勢一直走下坡，政治貿易霸凌同挑釁嘅軍事動作頻頻，反問係咪仲要糾結於「你必須要遵守我嘅規矩，否則我就毀了你」嘅心態去處事呢？抑或係時候尊重彼此嘅文化、歷史同規矩呢？

提及新冠肺炎疫情爆發近兩年仲未知幾時結束，佢認為原因係缺乏國際合作，又反問：「我哋到底要嘅係戰爭？定係和平呢？」佢促請各國政治家同領導人停止製造衝突，並着手帶領其國家擺脫挑戰。

唔少外國政客都會評論香港事務，佢引述好多外國政客講話會同香港嘅年輕人喺一齊，年輕人應該要同自己嘅政府為敵，仲要憎恨自己嘅文化、香港已經唔再適合居住，同埋制度已經唔可信嘞，佢話聽到呢啲說話都覺得好惡心。之但係，諷刺嘅係有啲國家嘅商會就斥巨資喺香港設立永久辦公室。

佢仲講到喺2019年曾接受唔少外國媒體嘅訪問，但係呢啲視頻、新聞片段，甚至係個人分享，竟突然消失，直指係被打壓，質疑某啲國家話要擁抱民主，捍衞人權同言論自由，根本係講一套、做一套。