本地清零逾月　經民聯促設健康碼　與內地通關

新冠疫情令中港、港澳暫停通關，港人被迫坐困愁城逾年，市民及商界對通關遲遲無消息而感焦慮萬分。有議員表示，若要回復經濟民生，兩地回復往來是當務之急。另有議員認為，通關是各行業的救命草，加上本港疫情日穩，形容現時已是「萬事俱備，只欠通關」，期望在11月下旬可以有好消息。

經民聯主席、工程界議員盧偉國指，本港已有1個多月未有本地確診個案，亦有逾65%市民已接種首劑新冠疫苗，但一直未能恢復兩地往來，影響經濟民生。他指，若要「推經濟、惠民生」，當務之急就是與內地通關。本港在去年5月已提及港康碼準備就緒，但一直只聞樓梯響，令市民極不耐煩，認為政府有負市民的期望，而本港一直未使用與內地對接的港康碼，成為通關的主要障礙。

盧指即使現時有回港易計劃，但因兩地沒有健康碼對接，令市民回內地仍需強制檢疫，可謂「回港易、北上難」。反觀澳門在短時間內推出澳康碼與粵康碼對接互認，恢復正常人員往來。盧直指特區政府不應繼續守株待兔，應盡快推出港康碼，令市民早日熟習運作。

至於議員林健鋒則指，遲遲未能通關令很多行業「吊鹽水」，特別是旅遊業的生意差不多清零，認為通關是各行業的救命草。林指出本港疫情已轉趨穩定，形容是「萬事俱備，只欠通關」，期望本港主動出擊，最快在11月下旬有好消息。

港府最近宣布任命衞生防護中心總監林文健，出任衞生署署長，接替退休的陳漢儀。林健鋒期望林文健可展示新人事、新作風，親自推動港康碼盡早出台，不要等及真正通關才使用港康碼，否則到時有問題就「搞出大頭佛」。他亦建議擴大兩地專家對接小組的組成，加入工商界代表及學者，為通關做好「腦震盪」。

另外，林健鋒提倡設立商務通道，例如每星期容許一定名額、已接種兩劑疫苗的商界人士往返兩地，限於點對點行程等。他表示已整合本港不同行業受到的經濟影響，提交予內地有關方面參考。