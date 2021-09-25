Dr.東：濕疹牛皮癬延醫誘發紅皮症　嚴重可致死

踏入秋天天氣變得乾燥，但若果你全身近90%皮膚、乾燥及痕癢，或已患上紅皮症。皮膚科專科醫生蔣頌儀指，紅皮症通常由濕疹、牛皮癬等皮膚病引起，定期覆診的話一般很少會惡化，但很多病人於新冠肺炎疫情而延遲覆診。她警告紅皮症是身體健康一大警號，皮膚容易受細菌感染，若細菌入血有機會造成敗血症，死亡率相當高；皮膚發紅亦增加心臟負荷，嚴重會心臟衰竭。

蔣頌儀表示，病人全身皮膚有80%至90%以上呈紅色，才算是患上紅皮症，並非身上只出現一兩處皮疹。她指，紅皮症有很多成因，有50%患者自身有皮膚病，例如牛皮癬、濕疹等其他炎症，尤其在秋冬天等較高危的情況下，因為處理不妥而惡化成紅皮症。另外，急性藥疹、皮膚癌症、遺傳性疾病亦會導致紅皮症，但20%至30%患者是找不到病因。

蔣稱，紅皮症是較罕見的疾病，「一萬個(人)都未必有一兩個(病例)」，但任何年齡層均有機會染疫，亦不分男女。她又指，皮膚病患者若有定期覆診，一般很少會惡化至紅皮症，但因應疫情肆虐，很多皮膚病患者延遲求診，「不是那麼想出門口」，錯失治療黃金時間，而患者亦應特別留意乾燥天氣會令皮炎惡化。

紅皮症能否「斷尾」需視乎能否找到病因，只要對症下藥，控制穩定範圍，便可大大減低紅皮症翻發。至於病因不明的患者則需進行身體檢查，甚至抽取皮膚組織化驗，若仍找不到病因便只能進行緩和式治療。蔣提醒，紅皮症患者容易在皮膚表面流失熱能，容易感到寒冷，身體蛋白質及養份容易流失，故此保充營養及保溫亦很重要；使用類固醇亦要適宜，切忌突然停用藥物，否則容易引起皮膚炎症反彈。

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