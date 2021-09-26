科大與港府展開3年空氣質素研究　監測臭氧污染

本港空氣污染嚴重，香港科技大學今日(26日)公布，將與港府合作開展為期3年的開創性跨領域研究，從海、陸、空監測空氣質素，研究臭氧造成的空氣污染問題。研究團隊利用遠洋船隻和直升機機隊作為移動監測平台，搭載空氣傳感系統量度空氣污染物，監測實時濃度水平。團隊指研究有助制訂控制區域臭氧的科學政策。

科大表示，該計劃由廣東省政府、港府和澳門政府聯合推出，指臭氧有別於從污染源直接排出的污染物，臭氧包括氮氧化物和揮發性有機化合物、經光化學反應而於空氣中形成的污染物，這些化合物在臭氧形成中的作用十分複雜，很難預測和控制香港的臭氧水平。

科大團隊8月起與環保署及政府飛行服務隊合作，利用尖端科技設計並應用一套監測及採樣系統，用作測量和捕捉臭氧及其主要前驅污染物的垂直分布與空間傳輸途徑。團隊利用遠洋船隻和直升機機隊作為移動監測平台，其空氣傳感系統可在地面與600米高度之間的香港空域及橫跨香港東西的海域，量度氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、揮發性有機化合物以及懸浮粒子（PM10、PM2.5）等空氣污染物的實時濃度水平。

團隊亦會採集空氣樣本分析與臭氧形成有關的揮發性有機化合物種類，並與本地和大灣區研究人員共同建立研究計劃，追蹤造成香港臭氧污染的污染物源頭和其傳輸路徑。