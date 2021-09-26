政府擬遷油塘配水庫入岩洞　料釋6公頃土地或可建屋

土木工程拓展署於2012年完成的「岩洞發展長遠策略–可行性研究」，發現油塘食水及海水配水庫群，被確定為具備高潛力被搬遷往岩洞的水務設施。水務署近日向觀塘區議會提交「搬遷油塘食水及海水配水庫群往岩洞」的可行性研究成果，建議將岩洞的選址搬遷至油塘照鏡環山以西的山坡之內，預計共可騰出約6公頃的土地或作房屋用途，同時計劃在2022年開展擬議搬遷計劃的勘查研究及設計階段的工作。

油塘食水配水庫、油塘2號食水配水庫，以及油塘海水配水庫，位於碧雲道及高超道附近，佔地共約6公頃，當中食水配水庫的總容量為71,252立方米，為油塘、茶果嶺及鯉魚門供應食水。至於海水配水庫的容量為2,574立方米，為油塘、茶果嶺、觀塘及九龍灣供應鹹水。

水務署指，根據可行性研究，已確認擬議搬遷計劃在技術上是可行的，並預計該計劃不會對環境、交通、水務和公用設施造成無法克服的影響。至於岩洞的選址，該署建議搬遷至在油塘照鏡環山以西的山坡之內，而緊急行車隧道及緊急行人隧道的出入口，則建議分別設於碧雲道及現時油塘2號食水配水庫旁。文件又指，擬議搬遷計劃的主要工程，將包括建造重置的油塘食水及海水配水庫群、相關水管敷設工程及相關設施；建造隧道、通道、通風井及用以安置重置的油塘食水及海水等，

水務署續稱，會待新的油塘食水及海水配水庫群建成並運作正常後，才會拆卸現有的油塘食水及海水配水庫群。此外，在敷設水管期間，現有的油塘食水及海水配水庫群及水管將會繼續運作和維持供水，確保觀塘區的食水及鹹水供應不會受影響。