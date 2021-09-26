港青世界數學賽奪7鑽30金佳績　中學組首誕「鑽石獎」得主

本港學生再度揚威國際賽事。早前有200名位高中的數學精英代表香港，參與本年度WMI世界數學邀請賽總決賽，並摘下7鑽30金的佳績。有奪得「鑽石獎」的中學生，成為本港中學組首次誕生的鑽石獎得主。而小學組的3名學生則因連續3年取得金獎以上成績，奪得大會超級大獎「傳奇大獎」。

香港中學組首次誕生鑽石獎得主，是來自順德聯誼總會翁祐中學五年級的黃志雄，亦為賽事成績最優秀的首百分之三參賽者之一。而小學及幼稚園的鑽石獎得獎者，則包括來自培正小學的陳朗然及方智彥、聖羅撒學校的沈蕊怡、英華小學的胡暠晉、宣道幼稚園梁智仁，以及高主教書院幼稚園李柏峰，當中，培正小學的陳朗然更奪得最佳成績之《世界之星》。

此外，3名小學組得獎者分別為黃埔宣道小學李思朗、培正小學方智彥及英華小學陳翰霖，他們亦因連續3年取得金獎以上成績，奪得大會超級大獎—《傳奇大獎》，以表揚得獎者的持續優越、出眾的成績。

世界數學邀請賽是國際性的數學競賽，今年有中國、澳洲、巴西、土耳其、南韓等多個國家及地區合共派出1,900名總決賽參賽者參與總決賽，在新冠肺炎疫情期間，總決賽於各地當地舉行，再上呈大會統計成績。