警今年首8個月扣1327輛車　其中1238輛情況欠妥

監警會今日(28日)舉行公開會議，討論汽車檢驗與道路安全議題。警方今年頭8個月扣留車輛數目達1,327輛，而汽車檢驗主任認為車輛欠妥的情況則有1,238輛。對於改裝車輛，監警會主席王沛詩認為改裝者明知駕駛改裝後車輛屬違法，但仍然改裝，變相助長違法行為，故建議應檢視有關法例。

新界北總區交通部執行及管制組警長曾憲健，就有關汽車檢驗與道路安全作匯報時指，若警員發現欠妥車輛，例如曾涉及意外、不符合廢氣排放標準，又或不符合交通條例規定或車輛牌照所附帶條件。若有違反道路交通安全條例，警方或會發出《車輛檢驗通知書》並扣留72小時。

曾又稱，不少人喜歡改裝車輛，例如刹車系統、降低車身、排氣管、玻璃、軚盤，又或加裝電腦顯示螢幕，但他指出，任何改裝亦需要經運輸署批准才准許，否則違法之餘，更可能危害道路和行人安全。

另外，會議開始前，王沛詩就日前警方快艇遭走私大飛撞翻，女高級督察林婉儀因而墮海身亡一事表示哀痛，亦向其家人慰問。出席會議的監管處處長林曉彤稱，感激監警會對同袍的慰問，警隊現正就案件全力緝兇，她又表示自己曾與死者一同駐守水警部門，形容對方表現出色，性格開朗且有承擔，對其逝世難以形容悲痛，但指警隊會緊守崗位。