東方日報A1：消費券第二擊　放水126億

疫情打沉本港經濟，港府推出電子消費券救市，市民引頸以待的第二期消費券將於10月1日發放，料為本港市道注入至少126億元消費，再度刺激零售餐飲業，帶旺消費氣氛。有餐飲界代表指首輪消費券有助生意增長15％，料第二期可為業界帶來至少63億元生意；零售業界認同消費券有助刺激港人消費意欲，但本地消費力有限，僅靠「塘水滾塘魚」始終幫助有限，倡盡快通關挽救經濟；有議員強調，香港是外向型經濟體，長遠而言仍要恢復通關，才對市道有較大幫助。

第二期消費券將於10月1日派發，約七成人選用的八達通將於第二期派發2,000元消費券，至於選用其餘三款電子支付工具的市民皆可獲得3,000元消費券，按照於8月1日已領取首輪的人數約550萬人推算，估計至少有約126億元投入本港市道。餐飲業是受疫情重挫的行業之一，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，8月發放第一期消費券後，業界承接其57%，比零售業更高，生意額亦帶動增15%，如10月發放有同樣效果，即業界會有至少63億元生意。

消費券雖有助帶動本地消費，但他認同通關更為重要，促政府制訂時間表，別讓業界「望天打卦」，並稱現時每日僅得2,000個「來港易」名額，他得悉實際每日透過「來港易」抵港僅300多人，對業界難有幫助。

香港餐務管理協會主席梁振華同指，現時政府未有通關，如同零遊客，業界紛紛「打定輸數」，他舉例指2018年的10‧1長假期，生意額亦會比平時高三成，現只能靠消費券支撐。

首期消費券派發後，市面一度湧現「購物潮」，帶旺零售業。香港中小型企業聯合會會長麥美儀指出，消費券有助刺激港人消費意欲，但認為單靠港人消費難以滿足業界需要，「塘水滾塘魚下只可吊住鹽水先」，期望可早日通關，零售市場才有較大起色。

零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞亦指，疫情下港府推出禁聚令等多項防疫措施，認為市民早已習慣減少消費，即使當局發放第二期消費券，亦難以回復昔日生意額；且過去一年業界生意慘淡，估計未來生意有所回升，亦未必會惠及僱員。

批發及零售界議員邵家輝表示，按過去經驗，剛發放消費券首兩周的零售銷情較為熾熱，特別是高價海味等較昂貴的商品，估計整個業界的生意額可回升至疫情前80%至90%。不過，由於香港是外向型經濟體，零售市場向來有三分之一生意額來自遊客，估計消費熱潮難以持續，長遠而言仍要與外地恢復通關，才對零售市場有較大幫助。參茸海味店東主林先生亦指，消費券初期可帶旺生意，客人消費較疏爽，但仍較疫情前差近30%，期望第二期可再次刺激經濟，惟他指最希望是通關，特別臨近年尾新年，內地遊客可來港搜購參茸海味，對生意絕對有大幫助。

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