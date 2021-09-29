中大新招谷針　下學期起未打針兼拒檢測學生禁入校園

疫情下各學校陸續恢復面授課堂，不少大專院校均要求學生接種新冠疫苗，否則要自費每兩周一檢。香港中文大學近日更新網站資訊，指尚未接種疫苗並拒絕進行檢測的學生將不符合留宿資格，並於2021至2022學年第二學期開始，不得進入校園，有關人士只能選修極少數可能提供線上授課的課程。

中大表示，全體學生必須接種兩劑新冠疫苗，並提交疫苗或病毒測試結果申報表；如果有學生基於醫療等合理原因無法打針，必須每兩周進行一次檢測。中大又指，2021至2022學年第一學期的大部分課程，均以面授模式進行，強調不會為未打針及拒檢測的學生作任何特殊安排，包括線上授課。

另外，中大又提到，目前校方所提供的測試樣本包，售價為每包60港元，下一輪提供的樣本包價格，有可能隨着供應商的售價變動而有所調整。

該校的校內媒體《中大學生報》亦在社交平台表示，副校長汪寧笙早前與學生代表會面時，曾指出基於非醫療理由而拒絕接種者，要額外與所屬書院院長或學系主任約談，清楚交代原因；但校方最新列舉的常見問題，卻無提及相關內容。而逸夫書院早前亦曾發出公告，指宿生如果未能在10月18日前，提交已打針證明或醫療證明，其宿位將被立即取消；但未有提及學生可就此事約談院長。