政府裁定10區議員宣誓無效　涂謹申梁翊婷劉偉聰等被DQ

九龍區區議員於上周五(24日)宣誓，政府今日(29)日宣布，10名區議員宣誓無效。該等區議包括油尖旺區議會的胡穗珊、涂謹申、曾自鳴及朱江瑋；深水埗區議會的劉偉聰；九龍城區議會的曾健超、郭天立及任國棟；黃大仙區議會的莫灝哲，以及觀塘區議會的梁翊婷。換言之，該等人士被取消區議員資格(DQ)。

其中油尖旺區議員涂謹申，深水埗區議員劉偉聰涉參與去年民主派35+初選被捕，涂暫未被控，劉則涉違《港區國安法》被控「串謀顛覆國家政權」罪，目前正在保釋。另外，包括劉偉聰在內，曾健超、郭天立、莫灝哲和梁翊婷等人的議辦曾作為初選票站。

至於胡穗珊則被指曾組織、策劃、實施或參與實施初選，及曾在議員辦事處展示「光時」字句。朱江瑋同樣被指曾發表或展示含有「港獨」，包括「光時」字句，以宣揚或支持有關主張。

朱江瑋收到民政事務局的函件，指他宣揚或支持港獨主張，裁定他宣誓無效。朱回應東網查詢時表示，收到民政事務局信件向其查詢時已預料會被取消資格，現時會先處理手上工作及完成與街坊道別的活動，又指在現在時勢已難再擔心法律後果。由於被DQ者5年內不得參與選舉，被問及會否削減他未來參政意欲時，他指現時政局5年時間已很長，難以預料未來情況，強調要活在當下，做好眼前工作最緊要。

胡穗珊指民政事務局的來心並無逐項回覆她的信件，只是羅列出大量法例並稱不信納其宣誓。她指政府取消議員資格的原因並無一致性，感覺只是按被DQ的區議員度身訂造規例，故她對被政府DQ並不意外。她表示，現時需要時間和團隊商討下一步的對策，但對政府可能於日後要求其他公營機構和專業人士宣誓，批評是上綱上線的行為，造成緊張的氣氛，希望政府可以停止。

作為監誓人的民政事務局長徐英偉已於上周五(24日)確定當天宣誓的55名區議員中，有45名區議員的宣誓有效。鑑於監誓人對其餘10名區議員所作宣誓的有效性存有疑問，監誓人已於9月24日致函有關區議員，要求其提供額外資料。經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人確定10名區議員的宣誓為無效宣誓。