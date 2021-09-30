消費券帶旺市道　8月份零售升幅飆3倍　衫褲鞋襪銷量最勁

消費券計劃帶旺市場，零售表現持續向好。政府統計處今(30日)公布今年8月的零售業總銷貨統計，臨時估計總額為286億港元，較去年同月上升11.9%，連升第7個月，升幅更較7月的2.8%急增約3倍，料因第一期消費券於8月發放，帶旺零售市場。而今年首8個月的零售業總銷貨價值的臨時估計，則較去年同期上升8.1%。

扣除期間價格變動後，今年8月零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月上升10.6%；而7月的零售業總銷貨數量的修訂估計，則較去年同月上升0.7%。與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升6.8%。

升幅最大的為鞋類、有關製品及其他衣物配件，銷貨價值按年大增62.3%；其次是眼鏡店，上升60.4%；緊隨其後的是服裝，按年上升35.7%。而其他未分類消費品，以及珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值，亦分別上升30.7%及28%。疫情下，網上銷售持續向好，8月的網上銷售臨時估計為21億港元，佔整體7.4%，較去年同月上升16.5%；而今年首8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計亦較去年上升45.2%。

不過，仍有部分零售類別生意大減。其中超級市場貨品今年8月的銷貨價值，按年下跌8%；汽車及汽車零件亦有下跌0.4%。

政府發言人表示，受惠於消費券計劃的提振作用，零售業總銷貨價值的按年升幅在八月明顯加快，對本地疫情維持穩定及勞工市場狀況改善有幫助，估計消費券計劃在今年餘下時間，應繼續有利於本地消費意欲。