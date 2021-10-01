港大學生會及支聯會數月內瓦解　消息指港大將移離國殤之柱避禍

1997年6月4日，象徵悼念六四事件的「國殤之柱」，從維園燭光晚會移入香港大學黃克競平台，屹立至今。港大學生會也自此開展每年六四洗刷國殤之柱的傳統，包括《港區國安法》實施後的第一個六四。繼香港大學學生會及支聯會捲入國安風波，有消息指，校方擬將國殤之柱移離校園避免惹禍。然而，國殤之柱的擁有權誰屬，至今未明。東網記者正向校方查詢。

國殤之柱是丹麥雕塑家高志活(Jens Galschiøt)的作品，柱身刻有多個表情痛苦和被扭曲的人，象徵遭血腥鎮壓的死難者，基座刻上「六四屠殺」及「老人豈能夠殺光年輕人」。國殤之柱曾在香港多間大學及支聯會舉辦的維園六四燭光晚會展出，於回歸前最後一場六四晚會，數百名市民和學生通宵把國殤之柱運抵港大，期間校方一度阻撓並召警員到場，僵持多時後才得以豎立在黃克競樓平台。自此，港大學生會每年六四都會進行洗刷國殤之柱的活動。

時隔24年，港大校方今年4月30日發聲明指，因港大學生會近年行事日趨政治化，利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立的互信，為大學帶來違法風險，決定收回學生會會址及其他設施的管理權。自此一直有聲音質疑港大會如何處置由學生會管理多年、並與支聯會關係密不可分的國殤之柱，有團體也曾就該柱涉違反《港區國安法》，到國安處舉報。

然而，今年6月4日，時任港大學生會會長郭永皓帶領數十名同學，順利完成這項傳統。郭稱，舉辦活動的用意在於守護歷史真相、悼念六四事件死者，以及教育同學港大前人捍衞言論自由的歷史，期望這個傳統能延續下去。就六四燭光晚會被禁，他稱支聯會與港大學生會的綱領不一樣，舉辦活動的目的也不一樣，但期望香港人的集會自由和言論自由都可被尊重。

豈料，港大學生會評議會一個月後因悼念七一刺警案施襲者，被各界強烈譴責。港大學生會及評議會成員及後辭職，但難逃劫數，數人8月中因涉違反《港區國安法》被捕，近日方才獲釋。

議員陳恒鑌表示，國殤之柱本是無中生有，將如此「鬼五馬六」的設置放於校園實在是不吉祥，甚至不應該。他認為隨港大學生會及支聯會煙消雲散，國殤之柱亦不應該陰魂不散，應儘快移走，還校園安寧，讓港大恢復正常的學習環境。議員葛珮帆同樣認為，校園是學習的地方，不應該政治化，保留政治物品，早前校方檢視學生會，認為下一步應該檢視學校內的物品，但凡涉及詆毀抹黑國家、煽動仇恨的物品都不應容許展示。