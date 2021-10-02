企業推實習計劃　助學生了解職場

不少企業都會推出實習計劃，讓年輕人在學期間率先了解職場。有巴士公司提供實習計劃，有處理失物的學生坦言，乘客失而復得令其增加滿足感；有非華裔實習生亦因此提升中文水平。

正在澳洲蒙納士大學修讀會計學的吳柏賢（Marcus），早前於有關公司的顧客部工作2個月，負責處理失物及籌辦活動。他坦言曾試過一日處理100至200多件的失物，最多乘客遺下是銀包及手機，更曾有人遺下一籃數十個網球，而乘客失而復得令他最有滿足感。

巴基斯坦裔中五學生彭成曉（Sahil）為有關實習計劃首名非華裔實習生。他於人才管理及文化部工作，協助招聘巴士車長工作。他在中一時隨家人來港，現於主流中學讀書，坦言是次實習是其首份工作，而工作中令他與別人增加溝通機會，讓他學慬不少中文字，至今年開學時，老師亦稱讚其中文水平有進步。

新巴及城巴母公司匯達交通早前舉辦首屆實習計劃，共有7名來自本地及海外不同院校學生參與。該公司人才管理及文化部主管黃偉業指，該計劃推廣職場多元文化和共融，並培育未來交通運輸業人才。而有關計劃每名參加者可獲每月8,000港元津貼，並在實習期內可免費乘搭旗下巴士。