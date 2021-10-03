職工盟今開會表決解散決議　 多個屬會稱仍會繼續運作

職工盟執委會上月開會表決解散決議，並待今午（3日）召開會員大會投票通過。職工盟成員表示，現場有48個屬會代表出席會議大員，共有67票。根據職工盟章程，若通過解散動議，需要得到現場80%或五分之四成員同意才可獲通過，由此計算即須有54票支持決議。約在下午1時多陸續有屬會成員到達職工盟於石籬的會場，有屬會代表認為若職工盟解散，該會亦會照常運作，但他認為勞工權益將大受損害。

。職工盟屬會之一、城巴有限公司職工會理事長許漢傑未就投票意向表態，被問及如職工盟解散屬會前路如何時，即使沒有職工盟，不代表屬會解散，強調會繼續運作。他指四方八面打壓嚴重，職工盟解散對屬會有一定影響，對勞工而言是很大損失，如工會只有單一意見對社會無益。

他強調工會本來職務是維護勞工權益，作為企業工會在公司內若有制度不妥，絕對會發聲，亦會向政府就巴士安全提出意見。

另外，政府僱員團結工會陳耀國表示，職工盟過去提供秘書服務及法律意見支援，如最終解散將受影響。至於會否屬會運作，他指屬會成立十多年，料不會太大影響，但相信未來難行，憂屬會缺職工盟支援後，政府會認為屬會如「無牙老虎」，需要時間再與政府磨合。

而香港青年協會職員會會長藍小姐對於如職工盟解散感可惜及沉重，因過去協助不少弱勢工會，暫未有太大擔心影響屬會運作。至於屬會會否繼續運作，她指職員會已成立30多年，但不便透露。

在會員大會開始前，有職工盟成員設街站發表感言。職工盟組織幹事吳冠君表示加入職工盟已17年，當時經歷反世貿示威及紮鐵工人工潮，以及大大小小勞資糾紛，近年處理醫管局內部個案，他強調職工盟在社區有不少連結，加上工人就業技能提升，惟現已啟動解散機制。職工盟教育及發展幹事林小薇則表示，當職工盟啟動解散程序時有工友致電她希望職工盟不要解散。她指職工盟聚集了不同工友及處理工友個案，形容現時心情沉重，強調職工盟過去的經歷是一眾工人有血有肉的故事。

前年反對修訂《逃犯條例》風波期間，出現海嘯式的新工會登記，不少被轟不但沒有保障工人權益，反而在黑暴及抗疫期間發動反政府活動。有指工會登記申請數字飆升，全因反對派計劃針對立法會及選委會選舉「海嘯式種票」。

至於事件背後的推手，被指是一直推動反中亂港活動的職工盟。截至今年7月，多達37個於黑暴期間成立的工會以職工盟會址作登記。亦有部分並非用職工盟會址登記，但卻獲職工盟背後力撐的「偽工會」，被指更嚴重偏離工會法定宗旨，騎劫業界分化社會。

目前職工盟的核心成員亦身陷囹圄，秘書長李卓人與壹傳媒黎智英關係千絲萬縷，李曾收取黎秘密捐款及「袋住先」9個月，而兩人同因3宗未經批准集結案罪成，共判囚20個月，現正服刑。至於前主席吳敏兒及由職工盟力撐的醫管局員工陣線前主席余慧明，因參與去年民主派35+初選案涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，吳現仍被還押，余早前獲准保釋候訊。