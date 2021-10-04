沙田警區大力執法　檢控沙田正街違規車輛按年飆1倍

沙田是本港人口最多的地區之一，人流車流極多，而在新城市廣場周邊的沙田正街等道路，往日更是塞車重災區，不時引致交通意外。有見及此，沙田警區着手改善相關問題，除加強執法之餘，亦與運輸署、巴士公司及商場物業管理代表等持份者商研對策，又落區向市民宣傳，增強守法意識。行動成效顯著，該警區於今年1至8月在沙田正街檢控多達5,092次，較去年同期大增逾1倍，同時收到的交通投訴則大跌6成。

要解構沙田正街一帶擠塞的原因，就要從道路設計說起，沙田分區指揮官陳國輝警司表示，上址一帶道路為80年代設計，未能迎合現今的交通流量。而上址有大型商場，市民駕車輪候進入停車場、路邊上落客、上落貨及違泊等，種種原因都加劇擠塞情況，每逢假日情況尤甚，期間或會有車輛爭位打尖，引發交通意外。更甚者，擠塞會引起連鎖效應，車龍或伸延至附近白鶴汀街、担杆莆街及源禾路一帶，影響居民生活，故該警區銳意改善問題，確保交通流通。

陳表示，警區派出流動攝錄隊加強執法，對違例車輛發出告票，又派專隊到場勸喻駕駛者把車輛駛走。對於排隊進入停車場的車輛，警方亦在附近街道劃臨界點，倘超出範圍，便會要求他們駛離，改為使用其他停車場。行動收到絕佳成效，大大紓緩擠塞情況，據警方資料顯示，於今年1至8月在沙田正街檢控5,092次，較去年同期的2,482次大升1.05倍；而今年收到321宗交通投訴，則對比去年同期的818宗，大跌60%。

他指，流動攝錄實行前，有在上址一帶掛上橫額，提醒市民會有關執法行動，切勿違泊；直至實行後，就直接抄牌發告票，甚至召拖車拖走違規車輛。他指出，流動攝錄的成效好，駕駛人士因知道沒有求情的機會，不可再抱着僥倖心態，較以往自律。

該警區亦積極與各持份者溝通，時任沙田警區行動主任李銳明總督察指，警區與九巴、新城市廣場物業管理代表、運輸署及區議員等開會商討上址交通問題，了解大家的困難，平衡各方利益，商研合適的解決辦法。

此外，該警區人員又不時落區宣傳，在出現交通問題的地方派傳單，向市民解釋執法原因及理念，亦會深入中小學宣傳，更會針對職業司機、單車駕駛者及行人等，作各類型宣傳活動，冀提高市民守法意職及公德心，從源頭根治問題。