梁振英被揭任特首期間出售股權　獲利230萬元無申報

前特首梁振英曾被揭在競選特首期間，涉以戴德梁行董事身份與澳洲上市公司UGL簽訂協議，並收取400萬英鎊卻未作申報。今(4日)有報道指，有洩密文件調查指梁在任內透過兩間離岸公司，持有戴德梁行在日本業務公司的30%股權。他因UGL事件接受廉署調查期間，在2015年12月出售股權獲20萬英鎊(折合約230萬港元)，惟一直未有公開申報。

梁在任特首期間，申報持有戴德梁行附屬公司的股權，惟未有交代細節。根據戴德梁行年報顯示，提供物業諮詢服務的「EuroAsia Properties」是其日本業務其中一間附屬公司，戴德梁行持有70%股權。

該文件顯示，梁振英與3間離岸公司有關，包括個人持有「Wintrack Worldwide」99.9%股權，而「Wintrack Worldwide」則全資持有「Ace Link Property」。「Ace Link Property」卻持有「EuroAsia Properties」的30%股權。文件又披露梁曾出任「EuroAsia Properties」董事，至2012年8月、即他任特首逾一個月後才辭職，但未有在行政會議利益申報中提及。惟特首向終審法院首席法官的財產申報屬保密，未知梁曾否就此作申報。

其實，在2014年澳洲傳媒就揭發梁在2011年12月競選特首期間，與UGL簽訂協議支持對方收購戴德梁行，UGL亦提出以至少20萬英鎊收購梁個人持有、戴德梁行在日本業務公司的30%股權，但協議中未提及其持股公司的名稱。