民主黨黃凱盈缺席宣誓　涉初選案獲保釋柯耀林到場

政府安排區議員宣誓，第3批區議員今午(4日)在北角社區會堂宣誓，涉新界東沙田、大埔、西貢和北區4個區議會，共52人參加。據悉，民主黨北區區議員黃凱盈缺席。民政事務總署回覆稱，黃日前已回覆有關未能出席宣誓的解釋，民政總署現正處理有關個案。

黃曾參與去年民主派35+初選，排新界東、民主黨林卓廷名單第二位，而同屬林卓廷名單的沙田區議員吳定霖則有參與宣誓。

大埔區議會被安排於最早的2時半宣誓，不過其他區議員已由2時左右陸續抵達會場，包括涉去年民主派35+初選案的西貢區議員柯耀林，多名大埔區議員包括陳振哲、陳蔚嘉、毛家俊及劉勇威亦已到場。

下午約兩時45分，數名北區區議員完成宣誓離開，包括北區區議會主席羅庭德、張浚偉、陳月明和侯志強。侯表示宣誓過程順暢，其他人士則沒有發言。

根據前2次宣誓結果，只要涉及去年初選案，及曾借出議辦作初選用途的區議員無一幸免，全部遭取消議員資格(DQ)，故相信此次循同一做法，其中沙田區正副主席李志宏、黃學禮；沙田區黃浩鋒、盧德明、吳定霖；西貢區柯耀林；北區黃凱盈均涉初選案，另他們同時亦借出議辦作初選票站，而同樣借出議辦還有沙田鄭則文、黎梓恩、吳錦雄、陳珮明，故相信沙田區或成最大輸家，預料將有多名區議員被DQ。

至於曾在反修例示威期間，參與非法集結的大埔區姚鈞豪，雖然被判監禁3個月險保議席，惟考慮到有關集會性質，亦難保證他符合宣誓條件。

大埔區議員陳振哲完成宣誓離場時稱對通過宣誓有信心，認為自己並無觸及政府設下的「紅線」。對於同區區議員姚鈞豪因非法集結罪成正在服刑而未能出席宣誓，會否造成不公，陳則相信政府會再安排部分今日未能出席的區議員宣誓。