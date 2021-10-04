政府架構重組　傳分拆食衞局　食環署撥歸民政局

政府將於星期三（6日）發表新一份《施政報告》，不單止涉及房屋土地問題，政府架構重組也是另一重點。外界一直批評食物及衞生局（食衞局）職責繁多、架構臃腫，局方難以同時兼顧抗疫和街道衞生。有消息指，食衞局轄下的食物環境衞生署將撥歸民政事務局管轄，讓食衞局更專注醫療衞生問題。據稱，運輸及房屋局（運房局）、商務及經濟發展局和創新及科技局亦會有所變動，並考慮增設文化、體育及旅遊局，負責出版媒體、文化事業等政策。

本港鼠患嚴重，外界炮轟食環署滅鼠不力，而在新冠疫情打擊下，食衞局根本無法同時兼顧防疫和地區衞生工作，實際上，在2019年反修訂《逃犯條例》風波期間，食環署處理「連儂牆」、五星旗海報等問題惹起爭議。據了解，政府打算把食環署從食物及衞生局撥歸民政事務局，讓食衞局可以集中精力處理醫療問題、環境衞生及食品安全等民生政策，而民政事務局在負責管理區議會運作及地區資源分配之餘，亦將會加強地區治理，解決各區問題。

房屋嚴重短缺是本港深層次的問題，一直未解決，令民怨沸騰。政圈早已指運房局難以同時兼顧房屋及運輸政策，政府亦曾於2018年提出運房局涉及太多工作，有需要重組架構，惟有關問題拖延至今。據指，政府將於《施政報告》建議把運房局分拆為「土地規劃及房屋局」和「運輸及工務局」。亦有消息指，工業貿易署將撥歸創科局之下，以便創科局統籌推動科研產業。

當局亦考慮增設文化、體育及旅遊局，接管現時由民政事務局管理文化、體育政策，以及商務及經濟發展局的旅遊、出版和廣播政策，該新政策局將負責管轄香港電台和出版媒體、文化事業等政策。