秋未盡風雨再來　周五寒露氣溫降　雙十吹7級強風最低25°C

秋意未至，風先至，「寒露」過後，氣溫降！香港天文台今日(4日)表示，10月初的天氣仍然炎熱，秋意雖然缺席，但「秋颱」卻漸露行蹤，預料1個廣闊低壓區會在本周中後期，在南海中北部逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東沿岸，屆時將為華南沿岸帶來狂風驟雨；加上東北季候風將於本周後期至下周初影響華南，在兩者共同效應下，華南沿岸風勢頗大。

天文台又指，本港在共同效應下，本周後期至下周初的風勢頗大，海面亦可能有大浪及湧浪。另外，由於周末期間正值天文大潮，水位的上升有機會引起低窪地區水浸，呼籲市民留意天氣變化，並在有需要時作預防措施。

另外，香港未來9天氣溫會稍降，最低為攝氏25度，其中，本周五(8日)是廿四節氣中的「寒露」，乃深秋後首個以「寒」命名的節氣，氣溫將有下降，特別是早晚會感到明顯的涼意，本港當日最低氣溫攝氏27度，且會吹東至東北風，間中最高達6級強風，並帶來較多驟雨及有狂風雷暴，往後氣溫再降至最低攝氏25度。冷衫外套要預備好啦！

一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，同時受高空反氣旋影響，華南普遍晴朗及炎熱。根據9天天氣預報，明日及後日(5及6日)大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎攝氏28至32度；而本周四(7日)起將有一兩陣驟雨，氣溫亦稍降，最低攝氏27度。

及後，本周五「寒露」當日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風雷暴，海面有湧浪，會吹東至東北風4至5級，稍後間中達6級強風，最高氣溫攝氏30度；往後5日氣溫再降至最低攝氏25度，期間多雲間中有狂風驟雨及雷暴，同樣吹東至東北風，其中，下周日(10日)離岸風最高更達7級強風，即達到3號風球風力上限。