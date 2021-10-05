城大研發變色物料　遇熱令透明玻璃磨砂化　阻光兼減室溫

本港天氣酷熱，在室內的人難免要開冷氣消暑。香港城市大學研究團隊研發了一款「熱致變色物料」，將物料塗在窗戶上，當室外上升至一定溫度，薄膜就會由透明變成不透明，阻擋陽光進入室內，減低室內溫度。有關智能產品有效降低室內溫度超過攝氏4度，並節省至少10%的能源消耗。

城大能源及環境學院助理教授曹之胤指，本港有逾5萬幢高樓大廈，不少均採用玻璃外牆，在太陽照射下，其溫度可達攝氏40度或以上，令室內溫度變高，因此需要開冷氣降溫，浪費能源。他續指，市面上有不少智能窗戶需要用電，但他們研發的「熱致變色物料」採用了水凝膠，只要達到某個溫度就會變色，令窗戶變成有如磨砂玻璃，隔絕可見光及近紅外線。他稱，由於變成磨砂玻璃後會阻礙視線，因此建議將物料塗在天窗。

相關物料的成本約為一平方米200至300港元，比電控玻璃便宜。團隊正與政府部門及發展商商討合作，例如在大廈天台玻璃使用有關物料。

城大尚有多個團隊研發了創新科技發明，例如綠色集霧發電機，結合仿生超疏水網狀集霧器及液滴發電機，放置在高濕度地方以收集霧水作發電之用；又例如具溫度觸感反饋的導盲手杖，連結藍牙及手機的全球定位系統，當輸入了路徑，手杖就會左、右、前及後轉的4個方向向用家反饋冷感，指導盲人更準確到達目的地。