擬建北部都會區　開拓用地及發展產業　料提供92.6萬住宅單位

為規劃香港未來發展，港府今日(6日)表示，擬建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地，包括元朗區和北區兩個地方行政區，佔地面積約300平方公里，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，將盡享港深優勢互補、融合發展的紅利，幫助香港更好融入國家發展大局。政府今日同步公布《北部都會區發展策略》(《發展策略》)，詳細介紹都會區的規劃背景、總體原則、目標和行動綱領，讓社會各界進行討論，並發表意見。

北部都會區包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。這裡擁有多達7個跨境陸路口岸，是香港境內促進港深融合發展和連繫大灣區最重要的地區。《發展策略》把擬議的個別發展項目，與毗鄰的鄉郊和保育土地，創新地有機整合和提升為都會區，以期創造發展容量，滿足經濟和民生需要，並同時優化環境，達致可持續發展，以迎接深化港深合作帶來的新機遇。

目前在北部都會區內的多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可提供約350,000個住宅單位；北部都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約165,000至186,000個。連同元朗區和北區現有的390,000個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達905,000至926,000個，一共可容納約2,500,000人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的116,000個，大幅增加至約650,000個，包括150,000個為創科產業的相關職位。

北部都會區將建設國際創新科技中心，並營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀，將可提供大量土地，完善香港的空間布局，並駕齊驅，互相輝映，推動香港未來發展。

北部都會區的整合和擴容工作，亦會由以鐵路為運輸系統主要骨幹所帶動。《發展策略》中提出的鐵路項目包括連接洪水橋/厦村至深圳前海的港深西部鐵路；把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區(河套地區)的港深創新及科技園(港深創科園)接入深圳的新皇崗口岸；探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖/文錦渡及上水北一帶的發展潛力；將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺；及探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。