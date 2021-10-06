十年建33萬公屋仍無減上樓時間　西環邨馬頭圍邨納重建

行政長官林鄭月娥表示，未來十年已覓約350公頃土地，可建約33萬個公營房屋單位，但承認公屋輪候時間居高不下令人憂心，而未來十年的建屋量會出現「頭輕尾重」現象，當中只有三分一的單位在首5年落成，而房委會和房協將會更廣泛使用「組裝合成」建築法和其他嶄新建築科技，優化整個建造工作流程，如土地交付時間或建屋進度未如理想，會親自作出指示。

她又指，除新建單位外，亦會依靠目前每年約8,000個回收的公屋單位，而基於公屋資源須公平分配考慮，不能輕言重推「租者置其屋」。她稱，房委會一直按既有政策及實際情況，檢視並考慮是否重建個別舊屋邨，有見西環邨及馬頭圍邨有合適的遷置資源，以及原址重建有潛力供應更多單位，會邀請房委會研究在合適條件下，重建這兩個樓齡約60年的舊屋邨，並在發展局的配合下爭取把周邊土地納入重建地盤，興建更多公屋單位。

至於討論多年的大坑西邨重建計劃，行政會議近日已批准了由平民屋宇有限公司與市建局合作落實項目，先決條件是平民公司必須妥善安置原有租戶。按平民公司與市建局的構思，重建後的大坑西邨項目可提供超過3,300個單位，較現時增加一倍多，當中包括1,300個供重置現有租戶的單位，以及2,000個由市建局發展的「港人首次置業」單位。

另外，私營房屋方面，包括鐵路物業發展，政府爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標，為市場提供可興建約10萬個單位。