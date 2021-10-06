明年下半年劃一長生津金額　探討將強積金轉化年金

行政長官林鄭月娥表示，未來扶貧策略主要會有四方面，首先繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧，而明年下半年會合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限。另外，當局會繼續發展經濟，提供培訓和再培訓，鼓勵就業，並以職津為較低收入的在職住戶，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援。

政府消息人士透露，長生津計劃下的單人資產上限36.5萬港元、夫婦55.4萬港元，合資格申請人將領取高額津貼金額3,815港元；計劃原訂2021至22年預計經常性開支308億港元，合併後將額外增加8億港元開支，並惠及約5萬名正領取普通津貼的長者，新申領的長者亦將領高額津貼。

她續指，第三會全力加快興建公屋，增建過渡性房屋和為輪候超過3年的合資格公屋申請住戶提供現金津貼。第四在共同承擔的原則下，加強強積金的退休保障功能。首要工作是在下一個立法年度修例落實取消「對沖」，我們亦會透過全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金。此外，我們會進一步探討如何更好鼓勵市民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。

除了現金福利外，政府未來必須按照多管齊下的策略增加院舍服務在短、中、長期的供應，包括增加向私營院舍買位、在合適的賣地項目加入條款要求私人發展商興建指定福利設施、在政府用地發展福利設施，以及在未來合適的公營房屋項目預留等同約5%總住用樓面面積的處所作福利用途。

另外，政府會繼續增加日間護理和居家照顧服務，讓長者和殘疾人士可以居家安老和與家人同住。為便利長者在內地養老，政府會研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港一年的申請規定。

至於幼兒照顧服務方面，當局正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關專業工作者識別虐兒的培訓，目標是盡快將法例提交予新一屆立法會審議。第二，政府會將「到校學前康復服務」的名額由今年的9,000個，進一步在2022/23學年增至1萬個。隨着服務名額逐步增加，「零輪候」的政策目標指日可待。