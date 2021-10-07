北部都會區掀炒風　政府吹捧有錢賺　擬發債形式融資

政府昨日(6日)公布新一份《施政報告》，提出《北部都會區發展策略》，大動作整合新界北多個新發展區，以求將香港北部打造為宜居、宜業及宜遊的都會區。惟外界關注未能有效解決樓荒問題之餘，反而掀新界地炒風，得不償失。行政長官林鄭月娥今早出席電台聯播節目時表示繼續吹捧，指「北部都會區」有很大發展空間，會將無發展潛力的土地變成有潛力，但承認政府未進行財務評估。被問到早年的土地大辯論是否浪費時間，為何現在才提出發展「北部都會區」，林鄭推說當年有政治爭拗，現在是香港最好的時候推動發展。

林鄭表示，相信「北部都會區」會是賺錢的規劃，「喺香港冇嘢值錢得過土地」，但稱目前多條鐵路項目走線未定，因此未評估整體建造成本，提到可考慮以發債形式融資，但未有回應會否因而加稅。她又指，近年港府在控制工程成本，以及培養新一代建築工人方面做了大量工作，包括發展局成立的工務工程成本控制辦公室，將工程項目的成本壓縮8至10%，同時並無影響工程質素。

她稱，建造及工程界人士時常提醒政府，不要令業界「有時飽死、有時餓死」，因此當局會將工程攤開來做，期望將「北部都會區」建設為宜居，以及適宜上班和遊玩的都會區，而創新科技將會成為當中的經濟引擎。