63年歷史西環邨依山而立料重建難　居民憂遷往安置屋交通不便

新一份《施政報告》提及重建2條舊公共屋邨，擬將西環邨及馬頭圍邨原址重建。其中樓齡較高、擁有63年歷史的西環邨位處山坡，四圍被斜坡包圍，地勢獨特，料重建難度亦較高。首批受影響住戶最快可於2029年，搬遷至附近的加惠民道公營房屋項目。不過有該邨邨民指屋邨雖舊，但結構尚良好，憂心遷到安置項目與港鐵站相距甚遠，交通反而更不便。

位於堅尼地城的西環邨為少見的市區臨海公屋，全邨5座共提供約600個單位。由於該邨倚山坡而建，設計獨特，住宅大樓與斜坡並存，部分單位更是背山面海，可享優美海景。東網記者現場所見，5座住宅在定期維修下，外牆大致完整，公共設施亦見翻新痕迹。至於主要用作安置的加惠民道項目，背靠摩星嶺，現況猶如荒廢山坡，尚未動工。

林女士居於此邨逾20年，直言對政府重建該邨計劃尚未知情，有感單位狀態良好，交通方便，指若日後搬遷至附近加惠民道項目，將與港鐵站等交通工具距離更遠，或需步行超過10分鐘，又留意到邨民以長者為多，建議當局須留意邨民出行交通的問題。

居住此邨近60年的梁氏夫婦，丈夫指出多年來邨內屢傳重建消息，但只聞樓梯響，今次亦只保持觀望態度。用作安置的加惠民道項目地皮早年為遍布石屋及平房的山坡，不過已經荒廢10多年，不解為何政府之前未善用該地。他指出西環邨外貌完好，但亦殘舊，他日安置項目落成若有資助房屋項目，或考慮購買。

另有邨民吳先生指出，樂意搬遷至安置項目，雖與主要交通工具如港鐵距離拉遠，但認為「落街行多幾步咪更健康」，又指安置項目更近海邊，到時單位或享有大片海景，更為高興。

施政報告指出，西環邨重建後單位可由600個急增至1,100個，預計全部住戶最快可於2029年搬遷。至於馬頭圍邨重建後，單位量由2,000急增至4,000個，惟由於重建選址範圍較細，政府預計同時在鄰近的土瓜灣用地作重建，故居民需分批遷置，預計首批最快於2027或2028年搬遷。