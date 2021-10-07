機場貨站服務員中招無源頭　金獅花園第1期金輝閣封區強檢

港府再度突襲封區，港府今日(7日)公布，自今晚7時起，將沙田大圍翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並於凌晨1點前強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。港府指目標是明日(8日)上午約6時左右解封。現場所見，大批身穿全套個人防護裝備的警員已到場，並拉起橙帶劃出強檢區域。據了解，大廈樓高30層，有約200個單位。

衞生署表示，個案涉及一名48歲男病人，居於沙田金獅花園第一期金輝閣，病人沒有病徵，於香港國際機場擔任貨站服務員，須每星期進行檢測，於9月29日時未有驗出病毒。但他於10月6日提交的樣本結果呈初步確診，並確認帶有L452R變異病毒株。

初步資料顯示，病人近期沒有外遊，其工作地點主要於機場超級一號貨站，最後上班日期為10月7日。中心的調查顯示，病人曾於6月25日及7月28日在港接種兩劑由內地研發的科興疫苗。