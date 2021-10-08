窺淫偷拍等4罪今正式生效　最高判囚5年

窺淫及相關罪行今（8日）正式生效，4項罪行最高判囚5年。政府表示，2021年刑事罪行（修訂）條例》今日正式刊憲生效，就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位，發布源自上述兩項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行。

保安局表示，經過政府與法案委員會深入的討論後，條例於上月底獲得立法會三讀通過。經修訂後的《刑事罪行條例》（第200章）包含4項新罪行。第一，訂立窺淫罪以處理在有合理私隱期望的情況下作出的偷窺或偷拍行為。第二，訂立非法拍攝或觀察私密部位罪，處理包括俗稱「影裙底」和「高抄影胸部」的行為。

另外，修例亦訂立兩項與發布影像有關的罪行，即（一）發布干犯窺淫罪或非法拍攝或觀察私密部位罪所得的私密影像，以及（二）未經同意下發布或威脅發布私密影像。當中，未經同意下發布或威脅發布私密影像罪處理受害人可能曾經同意拍攝私密影像，但沒有同意後來的發布行為的情況，例如色情報復的情況。

《條例》也加入了處置令的安排，讓法庭可按情況命令被告或其他人移除、刪除或銷毀涉案的私密影像，進一步保障受害人。警方會按《條例》積極執法，打擊窺淫、偷拍及未經同意發布私密影像的行為。

政府指出，希望藉此向公眾發出清晰的信息，干犯有關罪行會有嚴重的後果，達致阻嚇作用，從而保護可能受害的人，條文清晰界定罪行範圍，確保無辜的人不會在不知情下犯罪。