于文鳳向周星馳索投資分成上訴失敗　上訴庭指原審並無犯錯　

藝人周星馳與于文鳳分手後，于在2012年入稟高院向周追討山頂豪宅「天比高」等物業的投資分成，追討金額達8000萬港元。高院原訟庭於今年2月裁定于文鳳敗訴，並指于提出的投資協議，即「賺錢有得分，蝕錢不上身」，以商業協議標準衡量並不合理。于文鳳不服判決提出上訴，但於上月開庭時遭上訴庭即時駁回。上訴庭今（8日）頒判詞交代判決理據，指原審裁決並無任何法律錯誤，涉案「天比高」物業亦非協議所指的投資物業，故不會有任何投資分成。

據判詞指，有關「天比高」12號屋的分成協議，即使如于文鳳所指，她和周星馳的口頭協議有法律效力，就算周星馳沒有聽從她的投資建議去出售某一項資產，她都能根據協議獲得當中「名義上」的一成利潤。但事實上，周星馳從沒有意圖去出售12號屋，他打從成功競投該單位後，已計劃用作自住，故12號屋不屬於于所指稱的投資範疇。

上訴一方亦批評原審法官高浩文的裁決出錯，包括未能就本案的事實背景作充分定義、過分分析周和于在協議以後的行為等。但上訴庭法官並不同意，指出原審法官在證據評估上沒有任何法律上出錯，他有權就證供給予合適的比重，且有小心處理周和于是情侶關係的事實，並在考慮整體證供下才裁定2人之間的承諾分成不具法律效力。上訴庭最終認為于的上訴理據不成立，故駁回其上訴。