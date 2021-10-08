港新版疫苗接種紀錄獲英政府認可　本月11日起生效

英國等海外地區今月初起修訂入境檢疫規定，赴英人士入境展示的疫苗接種紀錄，須列個人出生日期等資料。食物及衞生局表示，港府為配合相關規定，上月底起已更新本港疫苗接種紀錄，並於今（8日）獲英國當局確認符合當地相關要求，英國政府將由當地時間十月十一日凌晨四時起，將認可香港的更新版疫苗接種紀錄作入境之用。

港府早前更新的疫苗接種紀錄，加入接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。更新同時適用於紙本和電子紀錄，由上月29日起，已完成接種新冠病疫苗的人士可透過「智方便」流動應用程式，查閱及下載其更新版電子疫苗接種紀錄。

有需要領取已更新的紙本紀錄，則需於出發前兩星期內，攜帶身份證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往社區疫苗接種中心、其早前接種疫苗的普通科門診診所等地點領取。

當局提醒市民，英國政府已於當地時間十月四日起就入境英格蘭實施新檢疫規定。市民請參閱英國政府公布最新規定詳情，亦請留意英國當局接受作入境用途的2019冠狀病毒病疫苗種類。市民出行往任何香港以外地區前必須先了解當地的入境檢疫規定，包括疫苗接種的要求，相關規定以當地政府最新的公布為準。