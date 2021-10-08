港府目標2035年零碳能源增至七成　不排除引入內地核電

本港目標2050達致碳中和，新一份《施政報告》中設立清晰的減碳中期目標，包括2035年淘汰燃煤發電、及至2050年將再生能源比率增至15%。環境局局長黃錦星今日（8日）召開記者會闡述相關環保政策，並正式公布香港氣候行動藍圖，推出60項行動應付氣候變化，並表明會透過區域合作，不排除會增加核電輸入，以達致2035年將零碳能源比例增至60%至70%。

藍圖制訂碳中和路線圖，由5方面支持及實現碳中和，包括設立由行政長官主持氣候變化及碳中和督導委員會；制訂未來15至20年投入2,400億港元應對氣候變化；成立氣候變化與碳中和新辦公室，加強統籌及推動減碳工作；成立專責諮詢委員會，鼓勵公眾參與；政府和各界攜手合作，鼓勵大眾實踐減碳生活。

在節能方面，藍圖制訂多個目標，包括2035年不再使用煤作日常發電、由低碳至零碳能源取代；至2035年將可再生能源比率由目前的不足1%增至7.5至10%，其後逐步增至15%的目標以邁向碳中和；2035年試驗使用新能源和加強和鄰近區域合作，增加零碳電力供應等。運輸方面則會在3年內試行氫能巴士及重型車輛等。

黃錦星表示，本港要增加可再生能源比率面對不同挑戰，尤其是空間限制，但隨着技術成熟，局方可透過多管齊下的措施配合提高相關比例，包括增加海上風場的風力發電、增加大欖涌水塘的太陽能發電項目，又會與渠務署合作轉廢為能，在污水處理廠進行廚餘與污泥共厭氧消化發電等，有信心可逐步提高可再生能源比率至2050年的15%。港府亦會與內地探討合作的可能性，不排除會引入核電，但現階段仍是優先發現可再生能源，並探討發展綠色氫能。