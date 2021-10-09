200警旺角大反黑　冚賭掃黃拘43男女

旺角警區刑事調查隊、反黑組、重案組、情報組、特別職務隊、雜項調查隊及機動部隊，一連2日(7至8日)展開代號「疾響」行動，動用超過200名警員，大規模打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行。

警員突擊搜查區內9個住宅及商業單位，破獲6個非法釣魚機賭場、2個色情光碟分銷中心以及一個賣淫場所。警員亦對旺角區14個處所進行突擊巡查，包括遊戲機中心、網吧、桌球室、麻雀館、夜總會以及桑拿場所。

行動中，共拘捕29男14女(23至62歲)，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理色情場所」、「管有淫褻物品以供發布用途」及「發布淫褻物品」。而被捕的其中13男10女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，行動中共檢獲了29部賭博用釣魚機、超過15,000港元賭款、超過10,000隻色情光碟，以及一批涉及賣淫相關物品，總值逾49萬港元。

警方對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法。同時，警方會繼續重視加强青少年的守法意識。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。