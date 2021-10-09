東方日報A1：10月黑雨警報慌亂　全城憤怨

熱帶風暴「獅子山」吹襲本港，昨日雖集結在香港外圍510公里處，但風暴卻為本港帶來整日的豪雨，天文台自前晚發出黃色暴雨警告後，昨日先後自凌晨發出3號強風信號、紅色及黑色暴雨警告，黑雨更屬本港有紀錄以來第二次於10月發出的同一警告。全港多區昨共錄得19宗水浸、6宗山泥傾瀉及92宗塌樹報告，暴雨期間，跑馬地更發生大型棚架倒塌事故，釀成一死一傷；港鐵、巴士、的士均遇水患，大批學童、家長及打工仔冒雨返工、返學狼狽不堪。港島及九龍區昨日雨勢最大，不少地方均成澤國，水浸香江之災至傍晚黃色暴雨警告解除後才緩和。

各界昨狠批天文台太遲發出紅雨及黑雨，誤判天氣情況，天文台助理台長宋文娟昨日出席記者會時卻死撐：「今早的黑雨是10月以來，自有紀錄以來只試過兩次，極端大雨，無論是頻率及強度會不斷增加。」

「獅子山」的外圍雨帶早在前日深夜已影響本港，天文台於昨日凌晨4時40分發出3號強風信號，一直暴雨不斷，本港多區昨日錄得超過100毫米的雨量。雨勢徹夜未停，至昨晨持續增多，12小時後改發紅色暴雨警告，維持25分鐘後更改成黑色暴雨警告，期間山泥傾瀉及雷暴警告等高掛。

港島及九龍區昨日大雨滂沱，災情最為嚴重，據網上流傳的一段影片，事發時間據指為昨晨，片段顯示一輛新巴9號線巴士，前往柴灣歌連臣角的途中遇上滂沱大雨，車廂地面充滿積水，而車外亦出現嚴重水浸，水位高至車頭擋風玻璃位置，大量積水隨後從車門縫隙湧入車廂內，期間有乘客着司機不要停車。新巴回覆傳媒指，當天文台發出黑色暴雨警告信號後，9號線已停駛。

此外，有網民在社交平台上載影片，顯示一輛的士在行駛途中被洪水圍困，雨水從車門湧入車廂內，水位浸過腳踝，車上的哥及兩名乘客被困，其中拍片的女乘客更脫去拖鞋，蹲在座位上啜泣，的哥則報警求助。網上亦熱傳一段長約4秒的短片，可見一列港鐵列車疑因大雨「入水」，大量水滴從車頂燈光位置流入列車之中，畫面猶如「車中雨」，車廂地面濕透，座位上的乘客亦紛走避。港鐵指不清楚上述短片的拍攝時間及地點，昨早本港大部分地區廣泛大雨，部分於露天路段的列車受天雨影響，車務控制中心留意到有數架東涌綫列車出現車廂滴水的情況，已即時安排職員上車清理。工程人員正檢查相關列車，了解事件原因及處理滴水情況。

九龍多處發生水浸，昨晨7時許，一輛私家車沿秀茂坪清水灣道往觀塘方向行駛，至順利邨道時被洪水圍困，司機無法離開車廂，多名途人見狀協助報警，消防及警方接報到場協助事主脫險；何文田公主道近愛護動物協會對開，有的士被洪水圍困，紅磡街頭亦有水浸情況，有垃圾桶被洪水沖至浮起；更有不少車輛被洪水沖甩車牌，車牌被沖至路旁。

港島方面，筲箕灣柴灣道近慈幼英文學校對開行車路，疑有洪水從坑渠口噴出，變成小噴泉，行車路變成激流。灣仔堅尼地道亦現輕微水浸，車輛駛過時濺起水花，莊士敦道近太原街行人路變成澤國，途人需涉水而行。

另外，黃色暴雨警告期間，尖沙咀漆咸道南近麼地道行人路上，一棵高約8米、直徑約半米的大樹疑不敵強風暴雨連根拔起，橫亘往海旁方向兩條行車線，幸當時並無人車經過，否則後果堪虞。消防趕至迅速將樹幹鋸開，搬上行人路待工人到場清理，期間駛經的巴士及其他車輛俱繞道而行。西貢清水灣道近香港科技大學，以及葵涌石蔭路北葵涌街市對開等地亦有塌樹報告，有途經巴士埋站時受阻。

本港塌樹事件頻繁，東方早前獻出藍圖，倡議為馬路與行人路旁的植物進行嚴謹規劃，依植物高度及路邊距離分植多排，即使颱風過後樹木倒下，亦不會傷及路人，塌樹亦不阻交通。原已栽植的樹木雖無法隨意移除，但亦應謹慎管理，包括善加修葺和控制高度，以防難抵風吹雨打惹來意外。

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