打破去年浪卡紀錄　獅子山成60年來最遠8號風球

熱帶風暴「獅子山」急速發展，天文台在今日（9日）清晨6時40分發出8號東北烈風或暴風信號，其時「獅子山」集結在香港西南超過560公里，但在東北季候風的共同影響下，本港風力反而有增無減。「獅子山」打破去年熱帶氣旋氣旋「浪卡」紀錄，成爲60年以來的「最遠8號風球」。

「獅子山」今日（9日）凌晨在海南島瓊海市登陸後逐漸遠離本港，到清晨與港距離超過560公里，但在東北季候風共同影響下，本港風力逐漸增加。天文台在清晨6時40分發出8號風球，預料在今早維持一段時間，表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。

翻查天文台紀錄，對上一次「最遠8號風球」為去年熱帶氣旋氣旋「浪卡」，當年天文台發出8號風球時，「浪卡」位處香港西南偏南約450公里。是次8號風球發出時，「獅子山」與本港距離超過560公里，即打破「浪卡」襲港所創下的「最遠8號風球」紀錄，成為自1961年以來，懸掛8號風球時距離本港最遠的熱帶氣旋。

另外，熱帶風暴獅子山昨日為本港帶來狂風大雨，天文台錄得329.7毫米雨量，打破十月份單日雨量最高記錄。預料在獅子山與東北季候風共同影響下，本港今日風勢持續頗大，有狂風大雨，星期日初時風勢仍然頗大，隨後一兩日天色好轉。