水上樂園8號風球下關閉　海洋公園僅予換票被批無良心

周末放假原是出外遊玩的好日子，惟偏偏遇上八號波，破壞了市民的美好假期。受風暴影響，今日(9日)多個旅遊景點暫停開放，包括海洋公園、迪士尼、昂坪360纜車服務及濕地公園等。不過，水上樂園卻不提供退票安排，只着持當日門票者可選擇往後1個月內的指定日子重新入園。有購票的市民鬧爆，可選日子太短以及天氣即將變凍，不適宜再入園遊玩，批評樂園不許退款的安排「賺到盡」、「無良心」！

天文台今日清晨6時40分發出8號風球警告，海洋公園及水上樂園於今早9時發出通告，指今日早上暫停開放，如八號信號於今午1時或以後仍然生效，海洋公園及水上樂園將全日停開。惟通告卻未有提及退款及更改門票的安排，只著訪客可透過海洋公園及水上樂園網站查詢有關門票情況。

有大批有購買了當日水上樂園門票的市民投訴未知退款安排爲何。海洋公園水上樂園於下午方在水上樂園網站及Facebook公布相關安排，指訪客如持當日未使用之水上樂園入場門票，可帶同門票到水上樂園票務處，換取1張可於2021年10月10日至11月9日期間（10月19、21、 24及31日除外）其中一天指定日期入場的相同類別門票。至於停車場﹑儲物櫃﹑水上通行證﹑映灣小屋及映灣台之預約，將會經由訪客預約時所使用之付款途徑安排退款，有關手續需時6至8星期。但相關安排並沒有提及退款。

購買了今日水上樂園門票的吳太投訴，早在上星期，天文台預測有颱風襲港時，她已立刻向海洋公園聯絡查詢有關颱風襲港與退款之安排，惟公園一直沒有回應退款手續及安排。至今日天文台正式懸掛8號風球，水上樂園仍然沒有打算作出退款安排，而最後竟只安排在指定日子重新入園，而不許退款。

吳太指，自己原本與年幼子女打算入園玩，但可選日子有限，加上天氣逐漸變凍，小朋友10月底亦要準備學校考試，未能有時間抽空在前往，批評海洋公園身為大機構，只懂得賺錢，罔顧已購買入場券之客人的利益，對此感到十分憤怒，促請海洋公園盡快退款。