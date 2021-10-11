大灣區航空獲航空營運人許可證　成為本港第8家航空公司

即使疫情在過去逾一年重挫全球航空業，由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空仍無懼「疫市」，響應國家《十四五規劃綱要》發展粵港澳大灣區的策略，致力將本港航空業融入國家的整體發展。經過精心籌備，大灣區航空的專業能力獲得香港民航處認可，並於上周五（8日）成功獲頒發航空營運人許可證，成為本港第8家航空公司，為提供公共運輸飛行服務邁進一大步。

大灣區航空有限公司行政總裁丘應樺表示消息令人鼓舞，雖然在疫情期間建立一家新的航空公司是極具挑戰性，但在這個時候獲取航空營運人許可證，反映大灣區航空對香港航空發展的承諾和對行政長官今年施政報告的支持，亦展現出已做好啟動營運的承諾和準備。丘亦衷心感謝整個大灣區航空團隊、合作伙伴以及處理航空營運和牌照申請的各有關政府部門，並熱烈地期待着首航的一天。

大灣區航空將繼續與空運牌照局（ATLA）在牌照審批方面繼續緊密合作，並為正式提供公共營運作好準備，一旦獲取牌照後便能計劃飛行定期航班。大灣區航空一共申請104條航線，啟航地點是香港國際機場，而多條航線中，48個屬於中國內地航點，包括北京、上海及杭州等熱門航點，其餘則包括東京、大阪、台北、新加坡、曼谷和布吉島等航點。

為應對未來龐大的乘搭需求，大灣區航空計劃持續擴展機隊。除了今年內引入的3架波音737-800型號飛機，在2022年亦將增至7架波音737-800飛機，到2026年將有超過30架波音737-800飛機投入服務。此外，大灣區航空自去年開始亦不斷招聘包括飛行員、艙務員及後勤員工在內的人手，展望艙務員人數可於年底前增至60名，而在2022年將會增加至200名，飛行員人數則望於2022年能增至100名。

雖然疫情陰霾未過，但大灣區航空對前景感到樂觀，並指香港國際機場整個三跑道系統項目預計於2024年竣工，將能提升本港作為國際航空樞紐的地位，並給航空公司帶來很多機遇。完善的跨境基礎設施，如港珠澳大橋、通往海天碼頭的高速渡輪、香港至深圳和廣州的高鐵、廣泛的高速公路網絡以及更多的邊境口岸，如在2020年啟用的蓮塘等，將使香港成為各大企業參與大灣區發展和建設的首選，並給予大灣區航空極大的發展機會。