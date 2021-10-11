低頭族易患飛蚊症　響視網膜脫落警號

隨着科技日新月異，都市人使用電子產品時間大增，令不少人近視加深，其患飛蚊症的機率也上升，而該症狀也是視網膜脫落的前兆。現年約50歲的譚先生，本身已有近視，去年初起在家工作，並經常到戶外行山，雖然眼鏡有感光功能，可轉換成太陽眼鏡，大汗踏細汗下不時也會脫下眼鏡。未幾他便出現飛蚊症的症狀，類似蚯蚓的物體在眼前飄動，初時都不以為意，惟數日後眼前的黑影漸大，經眼科醫生診斷後，確診急性視網膜脫落，需即時進行手術治理。

飛蚊症的形成與眼內的玻璃體中有不透明的雜質有關，而玻璃體是眼球內透明的啫喱狀物質，填充於晶狀體與視網膜之間，佔整體的眼球接近80%，有支撐固定視網膜的作用。

但隨着年齡增長，眼睛的玻璃體也會退化，繼而誘發飛蚊症。奧比斯義務眼科醫生李琬微說，大部分飛蚊症病患皆屬良性退化，例如眼睛玻璃體退化，膠原蛋白老化變得混濁而形成雜質，一般多在40歲以上。但病理性因素則可惡化成視網膜問題，病患會感覺飛蚊症可以由數點至數百點，很多時會伴隨病徵，例如：閃光、視力模糊，視野受損等，病發機率雖不高，若病因是視網膜裂孔、玻璃體出血、甚至視網膜脫落等嚴重問題，可造成永久失明。

李琬微續說，如果飛蚊症病因為視網膜裂孔，而沒有及時進行激光加固手術，便有機會讓玻璃體內的水分，通過裂孔積聚在視網膜以下，造成大範圍的視網膜脫落；更甚者會因視網膜感光細胞與負責供氧及養分的脈絡膜分離時間過長，而導致缺氧受損，造成不可逆轉的視力喪失，甚至失明。

年紀大、近視逾500度、眼睛受創傷、糖尿病患者及家庭有視網膜問題病史尤為高危一族。醫界治療會先根據病因，如果視網膜脫落則須以手術讓其復位，並針對裂孔或撕裂進行激光或冷凍手術修補及加固。李琬微呼籲，一旦有飛蚊症，應立刻向眼科專科醫生求診，作詳細眼底檢查。每年10月第二個周四為「世界視覺日」，奧比斯聯同香港眼科學會推出飛蚊症自我測試，望提升公眾的關注，更多詳情可上奧比斯網站了解。