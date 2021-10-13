THE最新學科排名　香港多所大學滑鐵盧　法律學科大插水

英國《泰晤士高等教育》（THE）公布2022年大學在法律、商業及經濟學、社會科學及教育學科的最新排名。本港多所大學在不同排名中均告下跌，其中於法律學科上榜的本港大學排名更有大插水之勢，香港大學在法律科的表現下跌了15位至排名第36；城大則下跌了25位至排名第56；中大更百名不入，排名滑落至第101至125位之間。

THE公布的4個學科排行榜，每個學科的首3位大學均由英美的大學包辦。在法津學科方面，美國的史丹福大學及及英國的劍橋大學依次排名首2位，美國的紐約大學則由上次的排名第7，上升至第3位。

亞洲大學當中，新加坡國立大學表現最佳，由去年的第12位，上升了4位至第8位，大幅拋離下跌了15位至排第36位的香港大學；內地的清華大學緊隨其後，排名第37位。香港城市大學亦由上次的第31位，大跌25位至第56位。香港中文大學更是由上次的第79位，下跌了22至46位，排第101至125位。

商業及經濟學科方面，美國的麻省理工及史丹福並列首位，而英國劍橋大學維持第3位。本港大學表現在亞洲區也三甲不入，被內地清華大學、新加坡國立及內地北京大學超越。香港理工大學獲「香港第一」，在排名榜上居第25位，較上次升了4位；其次是科大排第33位、港大排第34位、中大排第58位，城大則大跌22位至「百大邊緣」的第94位。

在社會科學科方面，港大及清華大學並列第33位，港大最新排名較上次下跌了7位。理大則由第81位微升1位；中大由第62位跌至第85位；城大及科大亦跌出一百位以外。

亞洲的大學在教育學科表現較為理想，港大及清華並列第6位，中大躍升20位至第21位，香港浸會大學屬新上榜，排名第201位至第250位。

THE首席知識總監Phil Baty表示，是次排行榜證實，北美洲、歐洲及澳洲的大專院校在法律學科方面仍領先全球，但來自亞洲的院校，例如新加坡、香港及中國內地亦有所進步，尤其是內地的大學為學生提供更優質的教育，以及清晰的工作途徑。