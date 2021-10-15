不滿追繳車資清理嘔吐物　醉娃發難毆傷的哥

西環的哥在本周二(12日)被混血男乘客割頸大量失血身亡後，昨晚(14日)有的哥被醉酒女乘客毆傷。一名姓何的哥，在昨晚10時許，在有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊，接載2名身有酒氣的外籍女子前往西貢相思灣。

的士行駛期間，2名女乘客在車上一度除下口罩，何見狀勸告2人戴回口罩，兩醉娃聽罷狀甚不滿，戴上口罩後時除時戴，的哥再次勸告，惟2女情緒失控與的哥爭辯，當的士駛至近西貢兩塊田下路，其中一女在車上嘔吐，何即時將車停在路旁，當時車資約為220港元，其中一女放下200港元車資後，與女伴落車離開，何見車資未付足，且2人於車廂嘔吐需要清潔，於是尾隨2女追討車資，以及商討清理車廂嘔吐物。

其中1名外籍醉娃見的哥追至，回身出手推向的哥臉部，何猝不及防被推跌倒地，2醉娃見狀拔足逃走，的哥負傷追截，同時報警求助。涉嫌推跌的哥的外籍女子見狀，深深不忿掌摑的哥臉頰，有途人見狀協助截停2女。此時警員趕至，經初步調查後，將當中一名涉嫌傷人的外籍女子拘捕，帶署扣查。的哥手腕及手踭受傷，須送院治理。

據了解，遇襲姓何的哥駕駛夜更的士5年，不時會遇到一些麻煩的乘客，惟最終和解了事，他對今次被乘客襲擊感到無奈。何不諱言，日前有行家被冷血乘客割頸身亡，兇徒一度逃之夭夭，對此非常擔心。在命案發生後，當晚開工他亦加倍小心，特別留意接載的外籍男乘客，並指如載客至西環後，都寧願不載客開走，不會在區內兜客。直至前日(13日)疑兇落網，他才鬆一口氣，但對有行家遇害卻深感惋惜。