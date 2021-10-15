賢學思政4成員涉違國安法　高院今准1人保釋

已解散的學生組織「賢學思政」4名成員，包括王逸戰、陳枳森、朱慧盈、黃沅琳，被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，4人早前已分2宗案件提訊，被裁判官下令還押候訊。4人今天（15日）往高院原訟庭申請保釋，國安法案件指定法官李運騰最終批准朱慧盈的保釋申請，至於其餘3人的保釋申請則被拒，需要繼續還押。

李官今天批准朱慧盈以1.5萬港元保釋、另外朱的父親亦須以1萬港元作人事擔保。朱需交出旅遊證件，不得離開香港並需居於報稱地址。另外朱亦需每天到秀茂坪警署報到、每晚11時至翌日上午7時之間遵守宵禁令不外出。此外她亦要遵守其承諾，不得直接或間接作出，任何有合理理由可視為違反國安法或其他罪行的行為、不得直接或間接以任何方式接受訪問、不得於社交平台作出任何言論、及不得與任何外國政府官員或代表見面。

4名被告依次為王逸戰（20歲，學生）、陳枳森（20歲，無業）、朱慧盈（18歲，學生）及黃沅琳（19歲，學生）。控罪指，4人於2020年10月25日至2021年6月16日期間，在香港與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、 威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

今天3名不獲保釋的被告在離開犯人檻時，旁聽席有人高呼「撐住呀」、更有人稱「黃沅琳，我愛你！」等。