港大中大獲逾10億資助建學生宿舍　共提供逾1400宿位

因應大學宿舍宿位持續不足，政府設立逾103億港元的宿舍發展基金，加快增加大學宿位數目。根據各大學提供的設計，香港大學計劃在薄扶林道興建1幢學生宿舍，共提供938個學生宿位；中文大學則計劃在聯合書院及逸夫書院各興建1幢宿舍，合共提供500個學生宿位；3個宿舍項目共獲得逾10億港元資助。

宿舍發展基金涵蓋共15個由6間有關大學進行的宿舍項目，提供逾1.3萬個宿位，有關大學須向政府提交季度進度報告。根據教資會向立法會提交的文件顯示，各大學至今已展開其中7個宿舍項目的工程，其餘8個項目之中，有3個關於港大及中大項目的詳細設計已完成。

港大的西苑學生宿舍項目獲基金6.3億港元補助金，在1個單層平台上興建2幢19層高的宿舍大樓，樓面面積約10,382平方米，提供938個學生宿位，包括設有康樂空間及廚房的多用途會堂、休息室、自修室、學生合作社。工程於去年11月展開，將於2024年5月竣工。

而中大聯合書院學生宿舍項目則獲資助1.6億港元，工程包括興建1幢4層高的宿舍大樓，樓面面積約2,805平方米，共提供250個學生宿位，包括多用途會堂、茶水間、健身室、遊戲室、閱讀及溫習室和休息室。中大計劃在明年初展開工程，以期在2024年12月竣工。

另外，中大的逸夫書院學生宿舍項目獲資助逾2億港元，包括興建1幢7層高的宿舍大樓，樓面面積約3,414平方米，提供300個學生宿位，包括飯堂、茶水間、健身室、電腦房、閱讀及溫習室和休息室，中大計劃在明年初展開建造工程，以期在2024年12月竣工。