理大研發光交聯納米複合仿生植骨材料　加快骨骼及皮膚修復

傷者的骨頭損傷位置太大，一般都難以自行完成修復。為了加快病人的康復進度，香港理工大學生物醫學工程學系副教授趙昕領導的團隊，就研發了「光交聯納米複合仿生植骨材料」，可根據病人的損傷位置，以膏狀注射或3D打印骨膜或骨頭，當中更加入了生物活性份子，促進組織再生，比現有技術的修補速度加快1.5倍。

趙的團隊成員、研究生裴浩彬解釋指，骨損傷位置超過2.5厘米，難以自行修復。至於粉碎性骨折，由於骨與骨之間沒有橋樑，細胞難以依附修復，因此需要植骨材料協助。

現有的植骨材料對於治療骨創傷有一定效用，但不同的材料在其加工性、強度及生物活性亦有限制，趙昕表示，其中太過高溫會殺死生物活性，因此其團隊研發的材料，可以低溫，即攝氏36度，以及不使用有機溶劑的情況下製作天然骨骼結構。

趙又指，其研究的材料以光作為引發劑，透過紫外光照射140秒，物料便會連繫成「交網聚合物網絡」，令膏狀變成固體，故可因應需要調整硬度，而上述植骨材料由多種物料構成，可因應損傷位置而增加或減少物料的種類，令其結構改變，甚至應用在皮膚、關節及軟骨上。她續指，物料在數年後分解，並不會影響人體。

有關研發在動物實驗階段，曾在大鼠、兔子的骨骼，以及羊的椎間盤試驗，發現均可加快損傷的修補速度。她期望可在更多大型動物身上試驗，相信至少5至10年才可到臨床階段。

有關研發將在下周六(23日)至本月31日舉行的創新科技嘉年華展出。