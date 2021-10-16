學生研義肢助傷殘　移動焚化爐變廢為寶　蕭澤頤讚設計惠及大眾

少年警訊今年舉辦「STEM-Up 香港創新科技大賽」，讓中小學生以「智慧城市」的概念為基礎，綜合運用STEM課程的知識和技能發揮創意，今日(16日)適逢賽事頒獎典禮，獲警務處處長蕭澤頤撥冗出席。有高中組參賽者以幫助同學作出發點，發展出「無電池熱感微液壓人工手」，是目前首款可精細地以手指拿起一枚平放一毫硬幣的義肢。初小組同學則希望減少環境污染，因此發展出「移動垃圾焚化爐」的概念，創意十足。

蕭澤頤表示，自少年警訊在1974年成立後，一直以多元化的活動致力培育青年領袖，今年更推出重塑及加強少訊形象的新策略，而是次比賽正是創新思維方向中的旗艦活動，共吸引了逾1,000名學生及160間學校參與。

蕭又提到，警方希望透過是次比賽發掘年輕人的科創潛能，進一步惠及社會及市民大眾，引導香港健康發展，參賽同學們於比賽中在經濟、交通、生活、環境方面提出了許多具創意及實用的作品，部分作品若能活用在生活中，除可保障市民安全，亦可便利警務工作，如可以避免司機誤踩油門的緊急抑止裝置，及可用在道路圍柵的防拆螺絲母等。

18歲的張鉞烔同學及吳嘉汶同學所設計的「無電池熱感微液壓人工手」，勇奪高中組冠軍。張表示，校內有一位同學由於左腦有水瘤，令其不能控制右手手指及手腕肌肉。他以此作啟發，與吳同學在過去3年一同研發了人工手，並在傷殘學校學生的幫助下，改良出現時低成本、毋須用電、防水及有熱感偵測功能，更可精細地以手指拿起一枚平放一毫子硬幣的義肢。

而9歲的潘護生得到初小組(創意計劃書)冠軍。他指，自己在上課期間經常想到一名拾荒的婆婆，令其反思垃圾對環境的影響，因此以約一個月時間構思出「移動垃圾焚化爐(iShannergiser)」的概念。iShannergiser由6個部分組成，分別是廢物切碎機、焗爐、水缸、蒸氣發電機、灰燼處理器及GDS導航引擎，可把廢物切碎及焚化，熱能將水缸的水加熱變成蒸氣，推動渦輪產生電能作充電之用，將廢物轉化為能源循環再用。

警察公共關係科少年警訊及青少年聯絡組督察(3)羅進喜表示，是次比賽收到近600份的作品，不少作品都極具創意及非常實用，例如因應疫情而設計的便攜式防疫消毒盒、偵測人有沒有妥當戴好口罩的智能口罩偵測器，或是各個不同功能的手機應用程式，例如鼓勵市民為環保出一分力的環保走塑App，以及獎賞形式鼓勵食肆及食客不要用即棄塑膠餐具和容器等。