脊傷患者試用機械腳感興奮 冀自購便行去看海

香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系今日(16日)舉辦機械腳籌款接力賽，4名脊髓損傷患者穿着機械腳，在4個不同社區接力步行，順利完成賽事，籌得的款項將用作脊髓損傷臨床及復康服務。

賽事分別由十大傑青及攀石教練黎志偉、康復諮詢委員會前無障礙小組委員會主席李香江、路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧、醫管局社區復康中心輪椅病人丁海祥4人，穿戴4款不同的機械腳接力完成。

李香江形容，相隔8年，使用機械腳重新站起來的感覺「好正、很舒服，興奮的感覺很強烈」，相信傷殘人士使用機械腳在社區生活的日子指日可待，他希望有一天能穿着機械腳去看海，不用再被欄杆擋着海景。

黎志偉2018年已開始試用不同的機械腳，認為今次使用的機械腳頗生活化，猶如落街跑步，接觸到真實的地面，相信隨着科技進步，日後會有機會穿着機械腳到沙灘，甚至上山下海。他期望半年內能自購一副機械腳回家，在社區中使用。

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理高日藍表示，每一副機械腳都要配合患者的復康進度，進行個人化的調節，例如受傷初期，電腦的設計就最精密，髖關節、膝關節等部位的移動角度、方向、力度都經過計算。而復康中後期，機械腳的自由度就較高，可由患者自行控制步伐和速度。

高續指，港大2018年引入機械腳至今，有約100名病人、1,000人次用過，醫管局及一些非牟利機構也有購入機械腳，推動訓練恒常化。由於研發過程涉及大量科研投資，機械腳索價不菲，動輒上百萬港元。

港大醫學院矯形及創傷外科學系系主任兼講座教授張文智表示，機械腳的普及化須循序漸進，第一步是於復康中心引入大量機械腳，設立專門的訓練場所，融入患者復康的恒常訓練，對患者身心都有很大幫助，他期望港大的復康中心這一兩年就能達到這個目標。至於長遠方面，則可透過簡化功能降低機械腳的成本。