警察談判組加強專業支援　明年加入精神科醫生團隊

警察談判組在劍拔弩張的現場，靠的是一張嘴及一雙耳朵，以談判方式剛柔並濟解決危機，一句說話足以影響生命。擔任「談判專家」22載的談判組主管黃廣興總警司指，該組是自願兼任的工作，每日24小時候命，組員在日常繁重的工作上還額外背上一個重擔，全因有關工作非常有意義。談判組邁向專業化及國際化，預計明年初更會加入精神科醫生及臨床心理學家團隊，加強專業支援。

警察談判組於1975年成立，是亞洲第一支警察談判專家單位，初時處理反恐襲擊事件，及後工作範圍逐步擴大，處理企圖自殺、挾持及大型公眾活動協調工作等，目前有102位警務人員，憑着「至誠、仁德、委身」的信念及「仁者不憂」的座右銘服務大眾。談判組每年出動約80至100次，即平均2至3日出動一次，高峰時1日或需出動2至3次。

黃廣興除了是警察談判組主管外，亦為秀茂坪警區指揮官，本身工作繁重，到底為何還會參與談判組呢？他表示：「我鍾意同人傾偈，認識其他人， 對『人』有強烈興趣，想知道人的行為背後有何動機。」談判組工作亦非常有意義及挑戰性，要應付兩邊工作，他認為時間安排十分重要，感謝同事及上級支持其工作。

作為談判專家要抵受無比的壓力，在現場進行危機溝通，他們一句說話足以影響生命。黃在談判組多年來處理近千宗個案，救人無數，他認為談判組對社會或是警務工作都有很大幫助，因為談判是唯一一種和平手段，令事件不需流血達致雙贏。他見證着談判組專業化，特別在訓練及研究方面都有重大里程碑，如談判組的兩周「危機談判課程」，獲得香港資歷架構第六級資歷級別認證（相等於碩士程度）的課程，而該組亦會定期參與國際性的大型會議。

談到談判組未來發展，他指該組會加強專業支援，預計明年初會加入精神科醫生團隊，屆時會加入5位醫生，連同原本已有的逾10位臨床心理學家，強化團隊及個人的精神健康支援。他期望談判組日後會多做從政研究，與國際上不同持份者加強聯繫交流，把談判組引以為傲的訓練與他人分享。

黃廣興將於12月退休，他坦言：「唔捨得一定有，百感交集，要離開如家人一樣的同事，其實有點傷感。」但可見證組員成長，不論團隊或個人都能專業及成熟地處理危機事故，着實令人高興，相信談判組在下一任主管帶領下會達到新境界。