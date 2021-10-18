東方日報A1：食環清潔小隊廢　多區後巷臭髒穢

本港後巷衞生及雜物堆積一直為人詬病，食環署近年成立24隊後巷清潔小隊專責處理後巷問題，惟東網連日巡視多區後巷發覺亂象依舊，當中5條堪稱全港最污糟後巷，深水埗區多條後巷亂七八糟，有天井滿布雜物及建築廢料，街坊恐釀火警，晚上則有老鼠蟑螂空群而出；灣仔有後巷淪廚房，食物殘渣亂棄一地；北角有污水渠爆裂，長期污水狂噴，衞生情況堪憂。工會團體踢爆聯合清潔行動失效，問題不久又會打回原形；議員批評政府措施治標不治本。

「個天井咁多雜物，好多人丟煙頭落嚟，燒起上嚟真係好大件事！」深水埗福榮街一處後巷及天井，被大量帆布、竹枝、膠桶及膠籃佔據，雜物及垃圾堆積如山，塑膠屬易燃物品，居住上址近一年的陳先生（化名）直指投訴無門，面對如此狀況心存恐懼，更斥缺德人士將用過的口罩拋落天井，影響環境衞生更有散播病毒風險。

東網記者日前在該後巷除發現天井滿布垃圾，還看見有一間木屋搭建，擺有雪櫃及小量座椅，亦有竹枝撐起帆布作頂部，期間一名女士直言天井的垃圾積聚問題已存在超過20年，她亦見怪不怪。

石硤尾北河街近巴域街交界一條後巷，發泡膠箱堆疊高過一個成年人，地面長期積聚污水，散發陣陣食物酸臭味。而該處同樣有一間疑有人居住的木屋，裝上電燈，木門上鎖，屋外泊有一輛單車，旁邊就晾曬衣物。

灣仔駱克道的後巷則有一間登記寮屋，戶主為一名自稱「姐姐」的女士，她稱後巷的環境一般，很多人在此吸煙及棄置煙頭，食肆亂倒污水，老鼠及蟑螂出沒已是常事，她當日就用滅蟲藥殺逾10隻蟑螂。

該後巷連接多間食肆，記者日前直擊有人搭起數個爐灶，在上面架起巨型鍋具煮食；亦有人將廚餘倒在坑渠，大量麵條隨水漂流。北角春秧街有後巷污水渠爆裂多時卻沒有維修，水管爆出水柱令地上積滿污水，有送外賣女士見狀以發泡膠堵塞缺口，她直言渠管爆裂逾一年亦無人維修。

後巷日間髒兮兮，入黑後更成老鼠樂園。深水埗福華街及南昌街附近的一條後巷，堆滿多袋裝有食物殘渣的黑色垃圾袋。食物氣味引來鼠蹤，記者直擊至少6隻老鼠在垃圾袋上開餐，有清潔工直言該處老鼠「捉極都有」，而兩個食環署設置的捕鼠籠則空空如也。

食環署於2019年增設24隊專責處理後巷雜物及垃圾的清潔小隊，加強全港730條後巷潔淨工作。但食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑認為，清潔後巷一般都會以聯合行動方式進行，造成後巷環境惡劣的往往是食肆，即使工友辛勞清潔後，不消一會就會打回原形，促食環署以扣分制或在發牌時加入條款規範食肆，亦應加強宣傳教育才可長遠解決問題。

議員柯創盛指，食環署加強人手的方法治標不治本，後巷衞生惡劣，垃圾亂堆以至食店廚餘污水問題困擾居民，老鼠蟑螂亂跑已令市民忍無可忍，認為署方需要加強執法、宣傳及監察，三管齊下並配合智能科技，方可達致治本之效。

食環署發言人指，2019年至今年8月，共接獲1,637宗就食物業處所在後巷處理食物及相關事項的投訴，同期鼠患投訴則逾2.8萬宗。

地政總署發言人指，就深水埗福榮街附近後巷的懷疑非法構築物，當中涉及政府及私人土地，該署會通知相關部門並根據《土地（雜項條文）條例》跟進。而灣仔駱克道後巷，有雜物堆放於政府土地上，亦已轉介相關部門跟進。

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