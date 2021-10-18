台書《八國聯軍乃正義之師》被揭歪曲歷史　議員八方炮轟

誠品書店出售的一本《八國聯軍乃正義之師》，內容被指提到「八國聯軍是一場救援行動，而不是侵略行為」，又指當時的中國百姓大多感謝八國聯軍的佔領行動。事後被炮轟書籍「美化侵略者」、「為侵略者粉飾」，誤導年輕人。就此，多名議員在社交網站批評該書的內容歪曲歷史，質疑誠品辦理書店的專業能力，並要求政府加強對出版書籍的監管。

據資料顯示，《八國聯軍乃正義之師》的作者為劉淇昆，出版社為「時報文化出版企業股份有限公司，在今年7月出版。在書中的簡介中提到，八國聯軍一直被「描述為西方列強欺凌清末軟弱中國的一項具體事證，然而實際上卻是一支因為人道危機而不得不興的仁義之師」。書中更提到，「歷史清楚地表明，平息浩劫、解危紓難、人道救援，這是八國聯軍出師中國的唯一目的」。據報該書已在香港誠品下架。

該書的內容受到關注後，多位議員在社交平台發文。身為大律師的議員梁美芬指出，八國聯軍當年在中國的劣行罄竹難書，沒有任何可以合理化甚至美化他們侵略別國的暴力行為，質疑誠品書店是否符合辦理書店的專業能力，是否具備判斷哪些書籍可以上架的能力，若上架該書籍本身是故意帶有政治目的，扭曲事實並傷害國家，書店需要負上法律責任。

而立法會保安事務委員會主席陳克勤指，該書抹黑國家，挑起仇恨，執法部門應調查有否違反《港區國安法》。議員葛珮帆指，近日亦有陸續收到市民向她投訴有關書籍。據她了解，已有人向警方國安處舉報及向誠品書店投訴，估計該書籍已下架與書商收到投訴有關。

葛又提到，該書籍在台灣出版，但目前《淫褻及不雅物品管制條例》管轄內容有限，市民透過網絡在境外購買「禁書」寄來香港是否違法，在法律上亦不清晰，雖希望出版界有創作自由，但見到內容過分、醜化中國歷史的書籍出現，就絕對應該處理。